Голикова оценила потребности в новых кадрах для достижения технологического суверенитета

Голикова оценила потребности в новых кадрах для достижения технологического суверенитетаЦель также требует повышения производительности труда
Для достижения технологического суверенитета России в течение пяти лет понадобится 1 млн новых специалистов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития» на ПМЭФ-2023.
«Для того чтобы нам обеспечить технологический суверенитет, нам в ближайшей пятилетней перспективе нужно порядка миллиона человек. Это самые скромные подсчеты», – сказала чиновница. Кроме того, достижение технологического суверенитета потребует развития системы образования и пересмотра подхода к профессиональной ориентации, повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и вытекающего из него роста зарплат, а также увеличения производительности работы, сообщила Голикова.
«Достижение технологического суверенитета в нашей стране – без вопросов повышения производительности труда мы эти задачи не решим», – в свою очередь заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Исходя из демографических трендов, миграционной политики и минимальной безработицы по России перед Минтрудом стоит задача максимально эффективного использования кадрового потенциала, пояснил глава ведомства. Для этого необходимо релоцировать сотрудников в регионы с высокой безработицей или создавать на местах новые рабочие места.
По итогам апреля уровень безработицы обновил свой минимум. Согласно данным Росстата, показатель составил 3,3%. Предыдущее рекордно низкое значение было зафиксировано двумя месяцами ранее – в феврале (3,5%).
Несмотря на то что безработица в стране остается на рекордно низком уровне, это «не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», отмечал президент России Владимир Путин во время совещания с правительством в марте. По его словам, открытыми остаются вопросы к качеству рабочих мест. «В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается и на заработных платах», – отметил он.
В мае правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 г. Согласно документу, к 2030 г. Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. К этому времени национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции – чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств и медицинского оборудования, телекоммуникационной техники и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%.
О том, что России необходимо достичь технологического суверенитета, не раз заявлял президент России. В феврале в ходе церемонии вручения премий молодым ученым Путин подчеркнул, что действовать при этом необходимо «на опережение», чтобы в стране были созданы «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят ей быть технологически независимой.