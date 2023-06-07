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Путин призвал сосредоточиться на финансовом и технологическом суверенитете

Ведомости

России необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, используя новые возможности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что в 2023 г. ВВП России может вырасти на 1–2%, тогда как мировая экономика продолжит замедляться.

«При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», – приводит слова президента Кремль.

Он добавил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда.

Ранее по теме: Путин: для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет

5 июня министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN допустил, что по итогам 2023 г. ВВП России может вырасти на 1%. «Россия полностью выполняет бюджетные обязательства. Если говорить по экономике, то в этом году мы ожидаем рост в пределах 1%, плюс-минус», – уточнил министр.

ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года. Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на форуме и его участие в пленарном заседании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных