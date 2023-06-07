Путин призвал сосредоточиться на финансовом и технологическом суверенитете
Он отметил, что в 2023 г. ВВП России может вырасти на 1–2%, тогда как мировая экономика продолжит замедляться.
«При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», – приводит слова президента Кремль.
Он добавил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда.
5 июня министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN допустил, что по итогам 2023 г. ВВП России может вырасти на 1%. «Россия полностью выполняет бюджетные обязательства. Если говорить по экономике, то в этом году мы ожидаем рост в пределах 1%, плюс-минус», – уточнил министр.
ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года. Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на форуме и его участие в пленарном заседании.