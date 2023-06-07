Путин призвал сосредоточиться на финансовом и технологическом суверенитете

5 июня министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN допустил, что по итогам 2023 г. ВВП России может вырасти на 1%. «Россия полностью выполняет бюджетные обязательства. Если говорить по экономике, то в этом году мы ожидаем рост в пределах 1%, плюс-минус», – уточнил министр.