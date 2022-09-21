Путин: для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет
Для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет и отказаться от национальных интересов, заявил президент страны Владимир Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
«За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», - подчеркнул президент (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, несмотря на жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедию междоусобиц, имевшие место в российской истории, мрачные периоды всегда сменялись этапами возрождения.
В июне президент заявил, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями — промежуточного состояния не существует.
По словам Путин, для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, любая страна должна обеспечить свой суверенитет. «Не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии ни называть», — отметил он.
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