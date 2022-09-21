Путин: для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет

«За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», - подчеркнул президент (цитата по «РИА Новости»).