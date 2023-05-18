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Африка вслед за Китаем готова помирить Россию с Украиной

Но только инициатива КНР имеет реальные шансы, считают эксперты
Нурлан Гасымов Глеб Мишутин
Африканские страны по главе с ЮАР (на фото президент страны Сирил Рамафоса) планируют выдвинуть инициативу в отношении конфликта на Украине вслед за Китаем / Esa Alexander / Reuters

Несколько государств одновременно предложили посреднические услуги в российско-украинском кризисе. 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил свой план мирного урегулирования международного конфликта на итоговой пресс-конференции с премьером Сингапура Ли Сянь Луном. Рамафоса объявил, что по проекту мирного соглашения ранее он провел телефонные консультации с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским главой государства Владимиром Путиным. На сайте Кремля говорится, что Путин в ходе этого разговора 12 мая «поддержал идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта». Рамафоса вместе с делегацией африканских государств в ближайшее время запланировал поездку в Москву и Киев. «Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Президент Путин и его украинский коллега Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по возможному мирному плану», – цитирует Рамафосу его официальный сайт. Детали африканской инициативы президент ЮАР пока не раскрыл.

В тот же день, 16 мая, в Киев с двухдневным визитом прибыл спецпредставитель Китая Ли Хуэй, где он планирует обсудить возможность мирного решения на основе инициативы КНР. В ходе турне китайский дипломат также планирует посетить Россию, Польшу, Францию и Германию, заявлял 12 мая официальный представитель МИД Китая Ван Вэнбинь на пресс-конференции, опубликованной на официальном сайте китайского ведомства. «Наша страна учитывает законные интересы всех сторон и поэтому получила широкое понимание и признание со стороны международного сообщества. Визит китайского представителя [на Украину] еще раз свидетельствует о приверженности Китая содействию мирным переговорам», – говорится в заявлении МИД КНР. Накануне, 15 мая, представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза подчеркнул, что невозможно «бесконечно ждать» урегулирования украинского кризиса. «Важно незамедлительно найти политическое решение. Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага», – сказал дипломат в ходе видеотрансляции на YouTube-канале ООН.

В конце февраля Пекин опубликовал мирный план урегулирования украинского кризиса из 12 пунктов на сайте внешнеполитического ведомства. Он включает прекращение боевых действий, возобновление мирных переговоров, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, прекращение односторонних санкций, содействие постконфликтному восстановлению.

Через месяц во время официального визита президента Китая Си Цзиньпина в Москву Путин допустил, что китайский план может в будущем лечь в основу дипломатического разрешения конфликта, если к этому будут готовы еще Киев и Запад.

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Как Си Цзиньпин берет на себя роль посредника в урегулировании украинского кризиса

Интерес Китая к украинскому кризису не случаен, заметила профессор СПбГУ Яна Лексютина. «В первую очередь Пекин акцентирует внимание международной общественности, в частности западной, на своем участии в процессе мирного урегулирования. Китайцам важно выступить в этом процессе не стороной, а неким посредником», – сказал эксперт.

Такие усилия, продолжает Лексютина, китайское руководство предпринимает для того, чтобы уйти из-под критики и давления Запада, который обвиняет Пекин в поддержке России и недостаточных усилиях по достижению мира. «Именно поэтому попытка дистанцироваться от всех сторон украинского кризиса и сыграть роль миротворца, частью которой и является поездка спецпредставителя на Украину, – это очередной шаг на пути к возможному снижению западного давления», – считает эксперт.

Хотя сразу несколько государств предлагают свои посреднические услуги, только Китай обладает необходимыми политическими и экономическими ресурсами и международным весом, считает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. «Недавно при посредничестве китайских властей Саудовская Аравия и Иран достигли исторического соглашения о нормализации отношений. Теперь они пытаются усадить за стол переговоров Москву и Киев. Такая политика объективно благотворно влияет на имидж страны», – сказал эксперт.

Есть у Китая и сугубо прагматические интересы в урегулировании украинского кризиса, продолжает Лукин: «Пекину невыгодны какие-либо международные конфликты. Эти процессы отрицательно сказываются на глобальном экономическом развитии, которые отражаются и на китайской экономике».

При этом, отмечает Лукин, в ближайшей перспективе китайское посредничество вряд ли приведет к прекращению боевых действий. По его словам, не все заинтересованные стороны готовы начать мирные переговоры. «Конфликты рано или поздно оканчиваются, а поскольку других серьезных игроков в переговорном треке нет, работа китайских дипломатов не остается незамеченной. Думаю, соглашение будет достигнуто, возможно, не на базе всех 12 пунктов», – заключил эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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