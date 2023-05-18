Африка вслед за Китаем готова помирить Россию с Украиной

В тот же день, 16 мая, в Киев с двухдневным визитом прибыл спецпредставитель Китая Ли Хуэй, где он планирует обсудить возможность мирного решения на основе инициативы КНР. В ходе турне китайский дипломат также планирует посетить Россию, Польшу, Францию и Германию, заявлял 12 мая официальный представитель МИД Китая Ван Вэнбинь на пресс-конференции, опубликованной на официальном сайте китайского ведомства. «Наша страна учитывает законные интересы всех сторон и поэтому получила широкое понимание и признание со стороны международного сообщества. Визит китайского представителя [на Украину] еще раз свидетельствует о приверженности Китая содействию мирным переговорам», – говорится в заявлении МИД КНР. Накануне, 15 мая, представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза подчеркнул, что невозможно «бесконечно ждать» урегулирования украинского кризиса. «Важно незамедлительно найти политическое решение. Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага», – сказал дипломат в ходе видеотрансляции на YouTube-канале ООН.