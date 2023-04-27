Китай предъявил альтернативу политике Запада, сделавшего ставку на военное решение конфликта

Китай предъявил альтернативу политике Запада, сделавшего ставку на военное решение конфликтаКак Си Цзиньпин берет на себя роль посредника в урегулировании украинского кризиса
Пекин вновь выступил в роли посредника в конфликте на Украине, на этот раз налаживая коммуникацию с Киевом. Председатель КНР Си Цзиньпин, в частности, направит своего спецпредставителя по делам Евразии, бывшего посла в России Ли Хуэя на Украину, а затем в другие страны для проведения углубленного диалога по вопросам политического урегулирования. Об этом стало известно по итогам телефонных переговоров Си и украинского президента Владимира Зеленского, которые прошли по просьбе Киева и во время которых китайский лидер заявил, что диалог – единственный жизнеспособный выход из конфликта.
Пекин снова напомнил о позиции по украинскому кризису, которая была опубликована 24 февраля 2023 г. и содержит 12 пунктов, которые СМИ называют мирным планом Китая. Основные его тезисы: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и норм международного права; отказ от «менталитета холодной войны»; прекращение огня и боевых действий; урегулирование гуманитарного кризиса; защита гражданских лиц и военнопленных; поддержка безопасности АЭС; снижение стратегических рисков и недопущение применения ядерного оружия и др.
Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной, сказал во время телефонного разговора с Зеленским Си. Будучи постоянным членом Совбеза ООН и ответственной страной, КНР не собирается «подливать масла в огонь» и использовать ситуацию «в своих корыстных целях». При этом Си надеется, что «все стороны глубоко задумаются об украинском кризисе и совместными усилиями будут искать путь к долгосрочному миру и стабильности в Европе» с помощью диалога. Китай собирается настаивать на установлении мира и содействии переговорам, а также приложит собственные усилия, чтобы как можно скорее «прекратить огонь и восстановить мир».
В Москве Си был совсем недавно, 20–22 марта. По итогам официальных переговоров 21 марта Владимир Путин сообщил, что мирный план Китая внимательно изучен и может быть взят за основу. В принятом по итогам переговоров 21 марта совместном заявлении «Об углублении партнерства» говорится о том, что «цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться», но о территориальной целостности (как в «мирном плане») как ценности речь не идет. Зато говорится о необходимости учитывать интересы безопасности всех стран и о том, что НАТО должно учитывать интересы всех стран, а односторонние санкции должны быть отменены.
Путин говорил во время переговоров с Си, что Россия не видит готовности к мирному урегулированию у Запада и киевской стороны. После разговора Си и Зеленского официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса, но добавила, что пока «киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями».
Китай предельно четко заявил, что переговоры являются единственным возможным выходом из сложившейся ситуации, говорит главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Вместе с тем обещание направить спецпредставителя правительства по делам Евразии с визитом на Украину и в другие страны можно расценивать как попытку активизации посреднических функций для налаживания мостов между Киевом и другими вовлеченными в конфликт сторонами.
По мнению Ломанова, Китай предъявил «прямую альтернативу» политике Запада, сделавшего ставку на военное решение конфликта с предполагаемой победой Украины. Китай тем самым очень интенсивно приступил к поиску решения украинского кризиса через переговоры. По словам Си, отношения двух стран вышли на уровень стратегического партнерства, что может позволить обосновать роль Китая как давнего и надежного партнера Украины, который имеет достаточный авторитет и влияние для урегулирования кризиса, заключает эксперт.
Китай – страна, которая не задействована в конфликте и не помогала оружием ни Украине, ни России, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. По мнению КНР, это дает право вести переговоры. Если они состоятся, то это будет колоссальный удар по американской стратегии, потому что США не заинтересованы в том, чтобы военные действия прекращались, продолжает эксперт. В случае урегулирования конфликта Китай выиграет на тайваньском фронте, потому что покажет, что даже самый сложный конфликт можно решить переговорами, уверен эксперт.
Маслов акцентирует внимание на том, что Си не поехал на Украину. Выбор же посланника КНР неудивителен, так как Ли Хуэй действительно очень хорошо знаком и с украинской, и с российской ситуацией, понимает психологию славянских народов и, более того, он владеет русским языком, резюмирует Маслов.
В подготовке статьи участвовал Нурлан Гасымов