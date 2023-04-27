Китай предъявил альтернативу политике Запада, сделавшего ставку на военное решение конфликта

В Москве Си был совсем недавно, 20–22 марта. По итогам официальных переговоров 21 марта Владимир Путин сообщил, что мирный план Китая внимательно изучен и может быть взят за основу. В принятом по итогам переговоров 21 марта совместном заявлении «Об углублении партнерства» говорится о том, что «цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться», но о территориальной целостности (как в «мирном плане») как ценности речь не идет. Зато говорится о необходимости учитывать интересы безопасности всех стран и о том, что НАТО должно учитывать интересы всех стран, а односторонние санкции должны быть отменены.