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Трамп: мир станет еще безопаснее через 2-3 недели

Ведомости

Мир станет намного безопаснее в течение 2-3 недель.Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами во время визита в Объединенные Арабские Эмираты.

«Мир стал сейчас находиться в безопасности, и я думаю, что в течение двух или трех недель он станет намного безопаснее», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее американский глава заявлял, что вопрос о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным могут решить в течение 2-3 недель. Он отметил, что встреча состоится так быстро, насколько это будет возможно.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил прессе, что сроки встречи Путина и Трампа пока не определены. Это будет зависеть от результатов переговоров РФ и Украины в Стамбуле, уточнил он.

16 мая в 12:00  в турецком Стамбуле начнутся российско-украинские. Как сообщало агентство «Интерфакс», представитель Турции покинет место переговоров после приветствия.

Российскую сторону на встрече представят помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров. Среди участников: первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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