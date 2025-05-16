Трамп: мир станет еще безопаснее через 2-3 недели
Мир станет намного безопаснее в течение 2-3 недель.Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами во время визита в Объединенные Арабские Эмираты.
«Мир стал сейчас находиться в безопасности, и я думаю, что в течение двух или трех недель он станет намного безопаснее», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее американский глава заявлял, что вопрос о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным могут решить в течение 2-3 недель. Он отметил, что встреча состоится так быстро, насколько это будет возможно.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил прессе, что сроки встречи Путина и Трампа пока не определены. Это будет зависеть от результатов переговоров РФ и Украины в Стамбуле, уточнил он.
Российскую сторону на встрече представят помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров. Среди участников: первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.