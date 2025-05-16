«Интерфакс»: Россия выступает против участия США в переговорах с Украиной

Российскую сторону на встрече представят помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров. Помимо него в состав украинской группы вошли высокопоставленные представители министерства иностранных дел, минобороны, службы безопасности Украины, а также разведывательных и юридических структур. В частности, среди участников: первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.