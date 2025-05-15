Мединский сообщил об ожидании украинской делегации в Стамбуле утром 16 мая

Мединский сообщил об ожидании украинской делегации в Стамбуле утром 16 маяПомощник президента РФ также рассказал о продуктивных переговорах с Турцией
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что Москва ожидает прибытия украинской стороны на встречу в пятницу утром. Его слова опубликованы министерством иностранных дел РФ в Telegram-канале.
«Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе», – заявил он.
По его словам, делегация прибыла в Турцию по поручению президента РФ Владимира Путина для участия в прямых двусторонних переговорах с Киевом. Мединский особо подчеркнул, что Россия не выдвигает никаких предварительных условий для начала диалога.
Кроме того, российская делегация провела отдельную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Как отметил Мединский, стороны провели «плодотворные переговоры», в ходе которых Москва подробно изложила свою позицию по урегулированию конфликта.
Ранее Мединский также заявлял, что Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и обсуждению возможных компромиссов во время встречи с украинской стороной.
В Стамбуле 16 мая пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции, сообщал ТАСС.
Первые с 2022 г. прямые переговоры между Россией и Украиной планировались на 15 мая в Стамбуле. 11 мая Путин предложил их провести. Президент Украины Владимир Зеленский согласился приехать в Турцию для переговоров, призвав к этому и Путина.
Россию на переговорах представят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел страны Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.
Украинскую делегацию возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров. Помимо него в состав украинской группы вошли высокопоставленные представители министерства иностранных дел, минобороны, службы безопасности Украины, а также разведывательных и юридических структур. В частности, среди участников: первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.