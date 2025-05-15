Мединский сообщил об ожидании украинской делегации в Стамбуле утром 16 мая

Первые с 2022 г. прямые переговоры между Россией и Украиной планировались на 15 мая в Стамбуле. 11 мая Путин предложил их провести. Президент Украины Владимир Зеленский согласился приехать в Турцию для переговоров, призвав к этому и Путина.