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Мединский: Россия готова к обсуждению компромиссов в Стамбуле

У российской делегации рабочий настрой
Ведомости

Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и обсуждению возможных компромиссов во время встречи с украинской стороной. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

«У нас рабочий настрой», – уточнил он (цитата по ТАСС).

По его словам, в составе делегации вошел руководящий состав всех заинтересованных ведомств. 

15 мая в Стамбуле планируются первые за три года прямые переговоры России и Украины. Начало встречи ожидается во второй половине дня. Перенос времени начала встречи был согласован по инициативе Турции.

Россию на переговорах представят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел страны Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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