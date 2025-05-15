Мединский: Россия готова к обсуждению компромиссов в Стамбуле

Мединский: Россия готова к обсуждению компромиссов в СтамбулеУ российской делегации рабочий настрой
Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и обсуждению возможных компромиссов во время встречи с украинской стороной. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, в составе делегации вошел руководящий состав всех заинтересованных ведомств.
15 мая в Стамбуле планируются первые за три года прямые переговоры России и Украины. Начало встречи ожидается во второй половине дня. Перенос времени начала встречи был согласован по инициативе Турции.
Россию на переговорах представят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел страны Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.