Главные заявления перед стартом российско-украинских переговоров в Стамбуле

Первые с 2022 г. прямые переговоры между Россией и Украиной должны состояться в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.