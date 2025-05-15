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Главные заявления перед стартом российско-украинских переговоров в Стамбуле

О чем говорили Мединский, Зеленский, Лавров и Трамп
Анастасия Брянцева
REUTERS
REUTERS

Первые с 2022 г. прямые переговоры между Россией и Украиной должны состояться в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.

Переговоры были перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции. Сейчас российская делегация все еще ожидает прибытия украинской стороны. ТАСС писал, что встреча может быть перенесена на 16 мая.

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Другие участники не назывались.

«Ведомости» собрали главные заявления политиков, прозвучавшие перед грядущими российско-украинскими переговорами.

Помощник президента Владимир Мединский

  • Российская делегация настроена на серьезную профессиональную работу. 

  • Российская сторона готова к обсуждению возможных компромиссов.

  • Целью прямых переговоров РФ с украинской стороной является установление долгосрочного мира и решение первопричин кризиса.

  • Делегация РФ в Стамбуле обладает всеми полномочиями и компетенциями. 

  • Москва рассматривает переговоры как продолжение прерванного в 2022 году процесса.​​​​​​

  • Путин поставил задачи и определил переговорную позицию в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский

  • Украинская делегация на переговорах в Стамбуле планирует обсудить с российской стороной прекращение огня.

  • Переговорная делегация Киева останется в Стамбуле и в пятницу, 16 мая. 

  • В Стамбуле не будут присутствовать начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава СБУ Василий Малюк. Он отметил, что принял решение направить делегацию для достижения первых шагов по деэскалации, в частности договоренностей о прекращении огня. 

  • Украинская сторона не может назвать точного времени переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Переговоры России и Украины могут пройти либо вечером, либо 16 мая.

  • Путь прямых переговоров, который предложила Россия, неправильный. 

  • Украина находится в контакте с США по переговорам в Стамбуле, ожидает прибытия их представителей в Турцию.

  • Трамп оказывал большее давление на украинскую сторону, чем на Россию. 

Президент США Дональд Трамп

  • Выразил надежду, что Россия и Украина смогут что-нибудь сделать, «потому что это должно прекратиться». 

  • Каждый раз, когда Зеленский приезжал в США, он уезжал с сотней миллиардов. Но это была предыдущая администрация, нынешняя придерживается немного более жесткого подхода.

  • При необходимости Трамп готов 16 мая прибыть в Стамбул.

  • Прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от того, удастся ли ему встретиться с Путиным.

  • Трамп не разочарован в составе российской делегации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

  • Смысл прямых переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле заключается в устранении первопричин конфликта и установлении долгосрочного прочного мира.

  • Европейские страны намерены поддерживать эскалацию конфликта на Украине.

  • В Киеве нацелены на продолжение кровопролития «до последнего украинца».

  • Территория Украины уменьшается каждый раз, когда Киев срывает переговорный процесс. 

  • Европейские страны не могут претендовать на участие в переговорах по Украине, пока всецело поддерживают Киев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

  • Западные страны за последние несколько дней отодвинули назад слово «перемирие».

  • Англичане на фоне переговоров в Стамбуле «как поводыри ведут Зеленского».

  • Речи о присутствии военного контингента иностранных государств на Украине не может идти.

  • Гарантий того, что переговоры по Украине пройдут без проблем и гладко, нет. 

  • Лавров назвал позорищем поведение дипломатов европейских стран, отказавшихся прийти на специальную встречу по Украине, где у них была возможность задать любые вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

  • Продолжительность возобновляющихся в Стамбуле российско-украинских переговоров будет зависеть от их хода.

  • Путин не будет принимать участия в переговорном процессе в Стамбуле по урегулированию на Украине.

  • Путин не планирует ехать в Стамбул в ближайшие дни.

  • Кремль считает преждевременным говорить, на каком уровне могут состояться следующие раунды переговоров с Украиной и может ли на встречу отправиться сам Путин.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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