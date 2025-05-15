Главные заявления перед стартом российско-украинских переговоров в Стамбуле

Главные заявления перед стартом российско-украинских переговоров в СтамбулеО чем говорили Мединский, Зеленский, Лавров и Трамп
Первые с 2022 г. прямые переговоры между Россией и Украиной должны состояться в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.
Переговоры были перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции. Сейчас российская делегация все еще ожидает прибытия украинской стороны. ТАСС писал, что встреча может быть перенесена на 16 мая.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Другие участники не назывались.
«Ведомости» собрали главные заявления политиков, прозвучавшие перед грядущими российско-украинскими переговорами.
Помощник президента Владимир Мединский
Российская делегация настроена на серьезную профессиональную работу.
Российская сторона готова к обсуждению возможных компромиссов.
Целью прямых переговоров РФ с украинской стороной является установление долгосрочного мира и решение первопричин кризиса.
Делегация РФ в Стамбуле обладает всеми полномочиями и компетенциями.
Москва рассматривает переговоры как продолжение прерванного в 2022 году процесса.
Путин поставил задачи и определил переговорную позицию в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле планирует обсудить с российской стороной прекращение огня.
Переговорная делегация Киева останется в Стамбуле и в пятницу, 16 мая.
В Стамбуле не будут присутствовать начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава СБУ Василий Малюк. Он отметил, что принял решение направить делегацию для достижения первых шагов по деэскалации, в частности договоренностей о прекращении огня.
Украинская сторона не может назвать точного времени переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Переговоры России и Украины могут пройти либо вечером, либо 16 мая.
Путь прямых переговоров, который предложила Россия, неправильный.
Украина находится в контакте с США по переговорам в Стамбуле, ожидает прибытия их представителей в Турцию.
Трамп оказывал большее давление на украинскую сторону, чем на Россию.
Президент США Дональд Трамп
Выразил надежду, что Россия и Украина смогут что-нибудь сделать, «потому что это должно прекратиться».
Каждый раз, когда Зеленский приезжал в США, он уезжал с сотней миллиардов. Но это была предыдущая администрация, нынешняя придерживается немного более жесткого подхода.
При необходимости Трамп готов 16 мая прибыть в Стамбул.
Прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от того, удастся ли ему встретиться с Путиным.
Трамп не разочарован в составе российской делегации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Смысл прямых переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле заключается в устранении первопричин конфликта и установлении долгосрочного прочного мира.
Европейские страны намерены поддерживать эскалацию конфликта на Украине.
В Киеве нацелены на продолжение кровопролития «до последнего украинца».
Территория Украины уменьшается каждый раз, когда Киев срывает переговорный процесс.
- Европейские страны не могут претендовать на участие в переговорах по Украине, пока всецело поддерживают Киев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Западные страны за последние несколько дней отодвинули назад слово «перемирие».
Англичане на фоне переговоров в Стамбуле «как поводыри ведут Зеленского».
Речи о присутствии военного контингента иностранных государств на Украине не может идти.
Гарантий того, что переговоры по Украине пройдут без проблем и гладко, нет.
Лавров назвал позорищем поведение дипломатов европейских стран, отказавшихся прийти на специальную встречу по Украине, где у них была возможность задать любые вопросы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Продолжительность возобновляющихся в Стамбуле российско-украинских переговоров будет зависеть от их хода.
- Путин не будет принимать участия в переговорном процессе в Стамбуле по урегулированию на Украине.
Путин не планирует ехать в Стамбул в ближайшие дни.
Кремль считает преждевременным говорить, на каком уровне могут состояться следующие раунды переговоров с Украиной и может ли на встречу отправиться сам Путин.