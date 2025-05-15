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Эрдоган заявил о готовности принять Путина и Зеленского для переговоров

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров в случае их готовности. Об этом сообщает портал TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

15 мая в Анкаре прошли переговоры Зеленского и Эрдогана. Встреча прошла в закрытом для прессы формате. Встреча и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продлились 2 часа 45 минут. В переговорах также приняли участие министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

В этот же день в Стамбуле должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Начало встречи запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала встречи был согласован по просьбе Турции.

В состав российской делегации включены помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украину представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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