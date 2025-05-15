Захарова: в переговорах по Украине правда на стороне России
На стороне России «не только мяч, но и правда». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, говоря о грядущих переговорах РФ и Украины в турецком Стамбуле.
Таким образом дипломат отреагировала на заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что «мяч на стороне России», и главы МИД Франции Жан-Ноэля Барра о том, что «Украина сдержала свое слово».
«Проблема в том, что, как бы ни кричали с запасной скамейки НАТОвские хулиганы, – чтобы пробить по воротам, на поле нужна украинская сборная, которая пока крутится вокруг шеста микрофонов», – заключила Захарова.
Первые с 2022 г. прямые переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков 15 мая заявил, что российский лидер не приедет в Турцию для участия в переговорах.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.