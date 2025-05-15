ТАСС: начало встречи РФ и Украины в Стамбуле ожидается через 2-3 часа
Начало переговоров украинской и российской делегаций в турецком Стамбуле ожидается через 2-3 часа. Встречу никто не отменял. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Первые с 2022 г. переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что переговоры по урегулированию украинского конфликта были перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.