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Что известно о российско-украинских переговорах в Стамбуле

Составы делегаций и возможные условия урегулирования конфликта
Ведомости
Maksim Konstantinov / TASS
Maksim Konstantinov / TASS

15 мая в Стамбуле должны возобновиться российско-украинские переговоры. Они пройдут в резиденции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Переговоры должны пройти во второй половине дня. Перенести их начало попросила Турция.

Российской-украинская встреча должна стать первой за три года: весной 2022 г. переговоры остановились по инициативе Киева. 

Российская делегация прибыла в Стамбул первой. Как и в 2022 г., ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в делегацию вошли:

  • замминистра иностранных дел Михаил Галузин,

  • начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Игорь Костюков,

  • замминистра обороны Александр Фомин. 

Кто будет участвовать от Украины, пока неизвестно. Помимо президента страны Владимира Зеленского, который планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, приехали министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава президентского офиса Андрей Ермак.

В Турции также находятся госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Президент Дональд Трамп допускал, что может приехать в Стамбул, если бы там был Владимир Путин. Позднее Трамп уточнил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам, если это потребуется. Дмитрий Песков сегодня уточнил, что Путин не планирует приезжать в Турцию.

По информации The Wall Street Journal, в ходе встречи Украина планирует обсуждать только возможное прекращение огня на 30 дней, а не окончательное мирное урегулирование. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф при этом говорил, что основными темами на переговорах станет вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС. Кремль подчеркивал, что настроен на долгосрочное урегулирование конфликта и устранение его первопричин. Однако Владимир Путин допускал, что «удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник говорил, что основой для урегулирования конфликта может стать согласованный в 2022 г. текст договора, при внесении в него корректив.

Официально этот документ не публиковался. В июне 2024 г. The New York Times представила полный проект мирного договора, который стал результатом переговоров с февраля по апрель 2022 г. Тогда стороны договорились, что за Украиной закрепляется нейтральный статус, но она сохранит право вступить в ЕС. Россия была готова отказаться от требования к Украине немедленно признать Крым российским, но Киев должен будет отменить законы о языке и национальной идентичности. Для Украины были предусмотрены гарантии безопасности.

В июне 2024 г. Путин перечислил следующие условия завершения конфликта:

  • Полный вывод украинских военных со всей территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.

  • Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины.

  • Демилитаризация и денацификация Украины.

  • Фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах.

  • Отмена всех западных санкций против России.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог говорил, что ни Россия, ни Украина «не будут полностью удовлетворены» итоговым соглашением о мире.

В конце апреля спецпосланник Келлог говорил, что США представили Украине 22 конкретных условия для завершения конфликта и Киев на них согласился. По его словам, США готовы частично признать территориальные требования России, а Украина готова к фактическому признанию территориальных потерь, но не юридическому. Трамп, в свою очередь, выражал готовность признать Крым российским. Американская сторона, по информации The Wall Street Journal, также предлагала передать ей Запорожскую АЭС. Российские власти подчеркивали, что ЗАЭС принадлежит России.

Как проходили переговоры в Стамбуле в 2022 году
29 марта 2022 г. в Стамбуле во дворце Долмабахче прошли переговоры делегаций России и Украины.
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29 марта 2022 г. в Стамбуле во дворце Долмабахче прошли переговоры делегаций России и Украины. / Dilara Senkaya / REUTERS

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