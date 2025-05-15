Что известно о российско-украинских переговорах в Стамбуле

Что известно о российско-украинских переговорах в СтамбулеСоставы делегаций и возможные условия урегулирования конфликта
15 мая в Стамбуле должны возобновиться российско-украинские переговоры. Они пройдут в резиденции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Переговоры должны пройти во второй половине дня. Перенести их начало попросила Турция.
Российской-украинская встреча должна стать первой за три года: весной 2022 г. переговоры остановились по инициативе Киева.
Российская делегация прибыла в Стамбул первой. Как и в 2022 г., ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в делегацию вошли:
замминистра иностранных дел Михаил Галузин,
- начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Игорь Костюков,
замминистра обороны Александр Фомин.
Кто будет участвовать от Украины, пока неизвестно. Помимо президента страны Владимира Зеленского, который планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, приехали министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава президентского офиса Андрей Ермак.
В Турции также находятся госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Президент Дональд Трамп допускал, что может приехать в Стамбул, если бы там был Владимир Путин. Позднее Трамп уточнил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам, если это потребуется. Дмитрий Песков сегодня уточнил, что Путин не планирует приезжать в Турцию.
По информации The Wall Street Journal, в ходе встречи Украина планирует обсуждать только возможное прекращение огня на 30 дней, а не окончательное мирное урегулирование. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф при этом говорил, что основными темами на переговорах станет вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС. Кремль подчеркивал, что настроен на долгосрочное урегулирование конфликта и устранение его первопричин. Однако Владимир Путин допускал, что «удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня».
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник говорил, что основой для урегулирования конфликта может стать согласованный в 2022 г. текст договора, при внесении в него корректив.
Официально этот документ не публиковался. В июне 2024 г. The New York Times представила полный проект мирного договора, который стал результатом переговоров с февраля по апрель 2022 г. Тогда стороны договорились, что за Украиной закрепляется нейтральный статус, но она сохранит право вступить в ЕС. Россия была готова отказаться от требования к Украине немедленно признать Крым российским, но Киев должен будет отменить законы о языке и национальной идентичности. Для Украины были предусмотрены гарантии безопасности.
В июне 2024 г. Путин перечислил следующие условия завершения конфликта:
Полный вывод украинских военных со всей территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.
Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины.
Демилитаризация и денацификация Украины.
Фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах.
Отмена всех западных санкций против России.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог говорил, что ни Россия, ни Украина «не будут полностью удовлетворены» итоговым соглашением о мире.
В конце апреля спецпосланник Келлог говорил, что США представили Украине 22 конкретных условия для завершения конфликта и Киев на них согласился. По его словам, США готовы частично признать территориальные требования России, а Украина готова к фактическому признанию территориальных потерь, но не юридическому. Трамп, в свою очередь, выражал готовность признать Крым российским. Американская сторона, по информации The Wall Street Journal, также предлагала передать ей Запорожскую АЭС. Российские власти подчеркивали, что ЗАЭС принадлежит России.