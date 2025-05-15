Что известно о российско-украинских переговорах в Стамбуле

По информации The Wall Street Journal, в ходе встречи Украина планирует обсуждать только возможное прекращение огня на 30 дней, а не окончательное мирное урегулирование. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф при этом говорил, что основными темами на переговорах станет вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС. Кремль подчеркивал, что настроен на долгосрочное урегулирование конфликта и устранение его первопричин. Однако Владимир Путин допускал, что «удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня».