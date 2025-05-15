Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

С предложением о восстановлении контактов с 15 мая выступил президент РФ. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского коллегу Путина. Украинское издание «Страна» писало, что Зеленский вылетел в Турцию на переговоры с российской стороной об урегулировании конфликта.