Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с УкраинойЕе возглавляет помощник президента России Мединский
Агентство со ссылкой на источник, знакомый с организацией переговоров, пишет, что точное время их начала «пока не определено». Ожидается, что переговоры пройдут в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора.
Вечером 14 мая президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле с украинской стороной 15 мая. Ее возглавил помощник главы государства Владимир Мединский.
В составе делегации будут представлены замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Утвержден и состав экспертов на переговорах: первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС Александр Зорин, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Анатолий Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Владимир Шевцов.
С предложением о восстановлении контактов с 15 мая выступил президент РФ. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского коллегу Путина. Украинское издание «Страна» писало, что Зеленский вылетел в Турцию на переговоры с российской стороной об урегулировании конфликта.