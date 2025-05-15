Зеленский встретится с Эрдоганом перед принятием решения о дальнейших шагах
Президент Украины Зеленский собирается провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в переговорах с Россией. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Встреча лидеров запланирована на 13:00 по местному времени (совпадает с мск).
11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением о восстановлении переговоров с Украиной с 15 мая в Стамбуле. Зеленский согласился прибыть в Турцию на встречу, но призвал к этому и Путина.
Делегацию России в Стамбуле возглавит помощник президента Владимир Мединский. Москву также представят замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.
Ожидается, что переговоры состоятся в резиденции Эрдогана во дворце Долмабахче на берегу Босфора. В графике самого президента Турции не запланированы встречи с российской и украинской делегациями.