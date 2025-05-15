Эрдоган не планирует встречаться с делегациями РФ и Украины в Стамбуле

Планируется, что 15 мая Эрдоган будет в Анкаре. Там он планирует принять в своей резиденции президента Украины Владимира Зеленского. После этого предполагается его участие в мероприятиях в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития (Ak parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).