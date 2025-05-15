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Эрдоган не планирует встречаться с делегациями РФ и Украины в Стамбуле

Ведомости

В графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нет встречи с российской и украинской делегациями, переговоры которых должны пройти в Стамбуле 15 мая. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на график мероприятий с участием лидера республики в этот день.

Планируется, что 15 мая Эрдоган будет в Анкаре. Там он планирует принять в своей резиденции президента Украины Владимира Зеленского. После этого предполагается его участие в мероприятиях в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития (Ak parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).

Первые с 2022 г. переговоры России и Украины должны состояться в Стамбуле 15 мая. Восстановить прямые контакты предложил президент России Владимир Путин 11 мая. Зеленский заявил, что прибудет в Турцию и призвал к этому российского лидера. Делегацию РФ в Стамбуле возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Россию также будут представлять замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны страны Рустем Умеров, глава МИДа Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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