Захарова: российско-украинские переговоры перенесены на вторую половину дня
Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен», – добавила дипломат.
Первые с 2022 г. переговоры между Россией и Украиной должны состояться сегодня в Стамбуле. Первоначально СМИ писали, что они стартуют в 10:00 мск. С предложением их провести выступил президент Владимир Путин 11 мая. Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, но призвал к этому и Путина.
AFP со ссылкой на источник сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в переговорах с Россией. Украинский президент уже прилетел в Анкару. Их встреча ожидается в 13:00 по местному времени (совпадает с мск).
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Кто именно будет представлять Украину пока неизвестно. Вместе с Зеленским в Турцию прилетели глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. Украинский президент заявил, что озвучит решение об участии Украины в переговорах с РФ после встречи с Эрдоганом.