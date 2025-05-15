Захарова: российско-украинские переговоры перенесены на вторую половину дня

В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Кто именно будет представлять Украину пока неизвестно. Вместе с Зеленским в Турцию прилетели глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. Украинский президент заявил, что озвучит решение об участии Украины в переговорах с РФ после встречи с Эрдоганом.