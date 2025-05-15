Переговоры Зеленского и Эрдогана в Анкаре завершились
Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского завершились в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.
Встреча прошла в закрытом для прессы формате. Встреча и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продлились 2 часа 45 минут. В переговорах также приняли участие министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.
15 мая Зеленский прибыл в Анкару для встречи с Эрдоганом. Президент Украины уточнил, что по результатам встречи примет решение о переговорах с Россией в Стамбуле.
В этот же день в Стамбуле должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Начало встречи запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала встречи был согласован по просьбе Турции.
В состав российской делегации включены помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украину представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.