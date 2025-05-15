Зеленский прибыл в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российского лидера Владимира Путина не будет на переговорах в Стамбуле. В составе российской делегации будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.