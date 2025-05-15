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Зеленский прибыл в Турцию

Украинский президент проведет переговоры с Эрдоганом
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию – он проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский сообщил журналистам, что примет решение об участии в российско-украинских переговорах в Стамбуле после беседы с Эрдоганом.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила утром 15 мая, что переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российского лидера Владимира Путина не будет на переговорах в Стамбуле. В составе российской делегации будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Состав делегации Украины пока неизвестен. Как писали СМИ, в Турцию планируют поехать глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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