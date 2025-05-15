Зеленский прибыл в ТурциюУкраинский президент проведет переговоры с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию – он проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.
Зеленский сообщил журналистам, что примет решение об участии в российско-украинских переговорах в Стамбуле после беседы с Эрдоганом.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила утром 15 мая, что переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российского лидера Владимира Путина не будет на переговорах в Стамбуле. В составе российской делегации будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Состав делегации Украины пока неизвестен. Как писали СМИ, в Турцию планируют поехать глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига.