Чего ожидают СМИ от переговоров России и Украины в Стамбуле

Чего ожидают СМИ от переговоров России и Украины в СтамбулеПо их мнению, отсутствие президентов РФ и США снижает надежды на прорыв в урегулировании
В Стамбуле 15 мая состоятся первые с 2022 г. прямые переговоры России и Украины. С предложением возобновить контакты без предварительных условий выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение и согласился прибыть на встречу в Турцию, призвав к этому и российского лидера.
Делегацию России на встрече возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украину представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.
«Ведомости» собрали ожидания иностранных СМИ от предстоящих переговоров российской и украинской делегаций.
«После объявления Кремлем состава делегации американский чиновник сообщил, что [Дональд] Трамп, находящийся в трехдневном турне по Ближнему Востоку, не будет присутствовать на встрече. Ранее американский лидер говорил, что рассматривает возможность участия. Отсутствие президентов России и США снижает надежды на серьезный прорыв в урегулировании конфликта».
«Состав делегации свидетельствует о том, что Россия стремится продолжить переговоры с того места, на котором они остановились весной 2022 г.».
«Путин объявил, что отправит на переговоры с Украиной в Стамбул лишь делегацию представителей низшего звена во главе со своим помощником Владимиром Мединским, что ставит под сомнение перспективы каких-либо конкретных шагов по прекращению военных действий в ходе встреч на этой неделе. <...> Также пока неясно, будут ли официальные лица из США, Украины и России встречаться напрямую или же обсуждения пройдут поэтапно, как это было раньше».
«Владимир Путин, похоже, намерен держаться подальше от этих переговоров. <…> Прямые переговоры между Россией и Украиной – на любом уровне – станут первыми с начала конфликта три года назад. Но нет никаких признаков того, что какая-либо из сторон готова к серьезным уступкам. На данный момент единственным победителем является турецкий лидер Реджеп Эрдоган».
«Переговоры вряд ли дадут немедленные результаты, и они почти наверняка не принесут той неуловимой «сделки», которую обещает президент США Дональд Трамп с момента возвращения в Белый дом в январе. Однако, несмотря на все предостережения, прямая встреча Киева и Москвы на любом уровне стала бы важной вехой в конфликте».
«Путин решил пропустить саммит с Украиной, к которому он призывал, и направить делегацию более низкого уровня на прямые переговоры, которые должны состояться в четверг в Стамбуле. <…> Решение Путина – это еще и способ отказаться от участия в трехстороннем саммите лидеров, на котором настаивал президент Трамп и который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он готов посетить».
«В среду Россия опубликовала список официальных лиц, которые примут участие в мирных переговорах с Украиной в Турции. Но в нем отсутствовал один ключевой человек: президент Владимир Путин. Отсутствие в списке российского лидера <...> стало убедительным свидетельством того, что Путин не встретится на этой неделе лицом к лицу с президентом Украины Владимиром Зеленским».
«Кремль три дня подряд хранил молчание о том, кто будет представлять Москву на долгожданных переговорах. Однако в конце среды в списке участников переговоров, опубликованном Кремлем, Путина не оказалось. Кремль назначил команду более низкого уровня для первых прямых контактов между Россией и Украиной по поводу их конфликта за более чем три года».
«Владимир Зеленский хотел дождаться Владимира Путина в Турции, таков был его план. Однако теперь поездка российского главы в Турцию считается невозможной. Его имя отсутствует в официальном списке российской делегации, который Кремль опубликовал вчера вечером. Что будет происходить с сегодняшнего дня, могут ли в ближайшие дни в Стамбуле состояться новаторские переговоры о возможном перемирии на Украине, остается открытым вопросом. В любом случае, шансы на успех со вчерашнего вечера не увеличились».
«Россия и Украина собираются провести переговоры в Турции, несмотря на то что Кремль в среду поставил крест на перспективах прямой встречи президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. <…> Поскольку Путин теперь не собирается присутствовать на переговорах, неясно, будет ли Зеленский лично участвовать в них или предоставит это своей команде».