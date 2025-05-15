Чего ожидают СМИ от переговоров России и Украины в Стамбуле

«Путин объявил, что отправит на переговоры с Украиной в Стамбул лишь делегацию представителей низшего звена во главе со своим помощником Владимиром Мединским, что ставит под сомнение перспективы каких-либо конкретных шагов по прекращению военных действий в ходе встреч на этой неделе. <...> Также пока неясно, будут ли официальные лица из США, Украины и России встречаться напрямую или же обсуждения пройдут поэтапно, как это было раньше».