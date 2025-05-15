Путин провел совещание по переговорам с Украиной вечером 14 мая
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке переговоров с Украиной в Стамбуле в вечером 14 мая. Об этом сообщили в Кремле.
В совещании участвовали:
министр иностранных дел Сергей Лавров,
министр обороны Андрей Белоусов,
глава Росгвардии Виктор Золотов,
секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу,
начальник Генштаба Валерий Герасимов,
директор ФСБ Александр Бортников,
командующие группировками войск в зоне спецоперации.
Также на встрече присутствовали помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны РФ Александр Фомин, прибывшие в Стамбул утром 15 мая для переговоров.
Путин вечером 14 мая утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле с украинской стороной 15 мая. Ее возглавил помощник главы государства Мединский. В составе делегации представлены Галузин, Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) Игорь Костюков.
В состав экспертов вошли первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС Александр Зорин, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Анатолий Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Владимир Шевцов.