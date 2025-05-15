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Путин провел совещание по переговорам с Украиной вечером 14 мая

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке переговоров с Украиной в Стамбуле в вечером 14 мая. Об этом сообщили в Кремле.

В совещании участвовали:

  • министр иностранных дел Сергей Лавров,

  • министр обороны Андрей Белоусов,

  • глава Росгвардии Виктор Золотов,

  • секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу,

  • начальник Генштаба Валерий Герасимов,

  • директор ФСБ Александр Бортников,

  • командующие группировками войск в зоне спецоперации.

Также на встрече присутствовали помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны РФ Александр Фомин, прибывшие в Стамбул утром 15 мая для переговоров.

Путин вечером 14 мая утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле с украинской стороной 15 мая. Ее возглавил помощник главы государства Мединский. В составе делегации представлены Галузин, Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) Игорь Костюков.

В состав экспертов вошли первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС Александр Зорин, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Анатолий Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Владимир Шевцов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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