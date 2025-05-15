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ТАСС: переговоры России и Украины в Стамбуле могут перенести на 16 мая

Ведомости

Российско-украинские переговоры, которые должны пройти в турецком Стамбуле 15 мая, могут перенести на день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Вечер или перенос на 16 мая», – сказал собеседник агентства, добавив, что время начала переговоров еще не определено.

«РИА Новости» со ссылкой на источник также сообщили, что пока неизвестно, состоятся ли сегодня переговоры. По словам собеседника агентства, российская делегация все еще ожидает их начала.

15 мая в Стамбуле должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. С предложением об их проведении выступил президент России Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина. Начало встречи запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала встречи был согласован по просьбе Турции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что украинская делегация пока не прибыла на место проведения переговоров с РФ. Отвечая на вопрос о том, есть ли у РФ установленное время, до которого делегация будет ожидать украинскую сторону, Песков призвал не забегать вперед.

В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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