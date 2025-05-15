Зеленский перед переговорами снова отказался признать новые регионы России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен признавать российскими территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сообщил на встрече с журналистами после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Мы не можем обсуждать территориальные вопросы, это нарушает нашу конституцию», – сказал лидер Украины.
15 мая в Стамбуле запланированы первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Начало встречи было перенесено на вторую половину дня по просьбе турецкой стороны. Российская делегация уже прибыла в город. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский пояснял, что цель переговоров заключается в достижении прочного мира путем устранения первопричин конфликта. По его словам, представители России намерены работать конструктивно и сосредоточиться на ключевых вопросах урегулирования. Также, по его словам, Россия готова к обсуждению компромиссов.