Зеленский перед переговорами снова отказался признать новые регионы России

15 мая в Стамбуле запланированы первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Начало встречи было перенесено на вторую половину дня по просьбе турецкой стороны. Российская делегация уже прибыла в город. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.