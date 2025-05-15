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Зеленский перед переговорами снова отказался признать новые регионы России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен признавать российскими территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сообщил на встрече с журналистами после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы не можем обсуждать территориальные вопросы, это нарушает нашу конституцию», – сказал лидер Украины.

15 мая в Стамбуле запланированы первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Начало встречи было перенесено на вторую половину дня по просьбе турецкой стороны. Российская делегация уже прибыла в город. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Мединский пояснял, что цель переговоров заключается в достижении прочного мира путем устранения первопричин конфликта. По его словам, представители России намерены работать конструктивно и сосредоточиться на ключевых вопросах урегулирования. Также, по его словам, Россия готова к обсуждению компромиссов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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