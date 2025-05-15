Мединский назвал целью переговоров в Стамбуле долгосрочный мир

Мединский назвал целью переговоров в Стамбуле долгосрочный мирДелегация РФ наделена всеми компетенциями для ведения переговоров
Помощник президента Владимир Мединский выступил с обращением к прессе. Он заявил, что задача переговоров в Стамбуле – выйти на долгосрочный мир, устранив первопричины конфликта.
Он подчеркнул, что что российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022-м году. По словам Мединского, делегация РФ наделена всеми компетенциями для ведения переговоров.
Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Украинских переговорщиков возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Президент Владимир Зеленский говорил, что украинская сторона готова обсуждать прекращение огня и останется в Стамбуле и 16 мая.