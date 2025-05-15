Мединский назвал целью переговоров выход на установление прочного мира

Мединский находится в Стамбуле, где ожидается первая за три года встреча делегаций РФ и Украины по вопросу урегулирования конфликта. Вместе с ним в Турции – замминистра обороны России Александр Фомин, объявлявший тогда о «жесте доброй воли» в виде «кардинального сокращения» активности армии России в Киевской и Черниговской областях, отмечали «Ведомости».