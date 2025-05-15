Мединский назвал целью переговоров выход на установление прочного мира

Мединский назвал целью переговоров выход на установление прочного мираРоссийская сторона настроена на серьезную профессиональную работу
Целью предложенных президентом РФ Владимиром Путиным переговоров является выход на установление долгосрочного и прочного мира. Об этом заявил помощник главы государства Владимир Мединский, находящийся в Стамбуле для встречи с украинской стороной.
«Настроены на серьезную профессиональную работу. Смысл предложенных Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта», – написал он в Telegram.
Мединский находится в Стамбуле, где ожидается первая за три года встреча делегаций РФ и Украины по вопросу урегулирования конфликта. Вместе с ним в Турции – замминистра обороны России Александр Фомин, объявлявший тогда о «жесте доброй воли» в виде «кардинального сокращения» активности армии России в Киевской и Черниговской областях, отмечали «Ведомости».
МИД на нынешних переговорах представил заместитель министра – Михаил Галузин. В делегацию вошел начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.
Присутствуют и эксперты – замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук, первый замначальника информации управления генерал-майор Александр Зорин и замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская.
Президент Украины Владимир Зеленский призывал прибыть в Стамбул российского коллегу Путина. По его словам, нынешняя делегация России является «бутафорской». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя призыв Зеленского к Путину, назвал президента Украины жалким человеком.