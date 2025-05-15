Лавров: в Стамбуле разворачивается интрига
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Дипломатического клуба назвал переговоры в Стамбуле интригой.
«У всех, конечно, сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разворачивается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», – сказал Лавров.
15 мая в Стамбуле должны возобновиться прямые переговоры России и Украины. Они пройдут в резиденции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Переговоры должны пройти во второй половине дня.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.