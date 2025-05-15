Зеленский назвал участников переговоров с Россией

Зеленский назвал участников переговоров с РоссиейДелегацию Украины возглавит министр обороны Умеров
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что направляет делегацию страны на переговоры с Россией в Стамбул. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский уточнил, что в группу переговорщиков не включены глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и начальник генштаба ВС страны Андрей Гнатов. Ожидается, что украинская делегация проведет в Турции встречу с российской, американской и турецкой группами. Переговорщики останутся в Стамбуле до 16 мая.
По словам президента, главным вопросом для обсуждения на переговорах станет прекращение огня.
15 мая Зеленский провел переговоры с Эрдоганом в Анкаре. Они прошли в закрытом для прессы формате и продолжались 2 часа 45 минут. Президент Украины говорил, что по итогам встречи примет решение о переговорах с Россией в Стамбуле.
В этот же день в Стамбуле запланированы первые за три года прямые переговоры России и Украины. Начало встречи было перенесено на вторую половину дня по просьбе Турции. Российская делегация уже прибыла в Стамбул. В ее состав вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.