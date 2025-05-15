Зеленский назвал участников переговоров с Россией

В этот же день в Стамбуле запланированы первые за три года прямые переговоры России и Украины. Начало встречи было перенесено на вторую половину дня по просьбе Турции. Российская делегация уже прибыла в Стамбул. В ее состав вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.