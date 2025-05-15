ТАСС: в Стамбуле пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и Турции
В Стамбуле 16 мая пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, также запланированы отдельные контакты между США, Украиной и Турцией. Возможность проведения четырехсторонней встречи с участием американской стороны остается под вопросом. «Пока неизвестно, состоится ли встреча в формате США, Россия, Украина и Турция», – отметил источник.
Глава американской дипломатии отметил, что надежд на значительный прорыв на текущем этапе у него немного. Он также подчеркнул, что реальный прогресс возможен только при прямом диалоге между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
В состав российской делегации включены помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.