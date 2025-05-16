Переговоры России и Украины ожидаются в полдень
Начало прямого контакта российской и украинской делегаций в Стамбуле ожидается в 12:00 мск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что встреча начнется с приветствия Турции.
Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции состоятся в Стамбуле 16 мая. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская делегация под его руководством будет ждать украинскую сторону с 10:00 мск. Он уточнил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.
Российскую сторону на встрече представят помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В состав делегации Украины вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.
Ранее прямые переговоры между Москвой и Киевом были запланированы на 15 мая. Возобновить их проведение предложил президент России Владимир Путин 11 мая.