Переговоры России и Украины ожидаются в полдень

Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции состоятся в Стамбуле 16 мая. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская делегация под его руководством будет ждать украинскую сторону с 10:00 мск. Он уточнил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.