Рубио затруднился назвать сроки и место проведения встречи Путина и Трампа
Сроки встречи президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина пока не определены. Это будет зависеть от результатов переговоров РФ и Украины в Стамбуле, заявил прессе госсекретарь США Марко Рубио.
«Сейчас мне неизвестны сроки. Это должен определить президент», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Рубио, нужно подождать, «что произойдет» 16 мая, и уже потом будут приняты решения о сроках и месте проведения встреч.
16 мая в Стамбуле состоятся трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции. Ранее прямые переговоры между Москвой и Киевом планировались на 15 мая по предложению Путина. Президент Украины Владимир Зеленский согласился приехать в Турцию для переговоров, призвав к этому и российского лидера.
По словам заместителя помощника президента США Себастьяна Горки, сделка по урегулированию на Украине, на подписании которой будут присутствовать как Путин, так и Трамп, ожидается в ближайшем будущем. 15 мая Трамп заявлял, что в вопросе украинского урегулирования «ничего не произойдет», пока он не проведет встречу с президентом РФ. Днем ранее, 14 мая, американский лидер допускал возможность встречи с Путиным в Стамбуле, если Путин решит поехать туда. Reuters позже писало, что Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах. 15 мая Трамп говорил, что посетит Стамбул, если возникнет такая необходимость.