Газета
Телеграм
/ Политика

Рубио затруднился назвать сроки и место проведения встречи Путина и Трампа

Ведомости

Сроки встречи президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина пока не определены. Это будет зависеть от результатов переговоров РФ и Украины в Стамбуле, заявил прессе госсекретарь США Марко Рубио.

«Сейчас мне неизвестны сроки. Это должен определить президент», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Рубио, нужно подождать, «что произойдет» 16 мая, и уже потом будут приняты решения о сроках и месте проведения встреч.

16 мая в Стамбуле состоятся трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции. Ранее прямые переговоры между Москвой и Киевом планировались на 15 мая по предложению Путина. Президент Украины Владимир Зеленский согласился приехать в Турцию для переговоров, призвав к этому и российского лидера.

По словам заместителя помощника президента США Себастьяна Горки, сделка по урегулированию на Украине, на подписании которой будут присутствовать как Путин, так и Трамп, ожидается в ближайшем будущем. 15 мая Трамп заявлял, что в вопросе украинского урегулирования «ничего не произойдет», пока он не проведет встречу с президентом РФ. Днем ранее, 14 мая, американский лидер допускал возможность встречи с Путиным в Стамбуле, если Путин решит поехать туда. Reuters позже писало, что Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах. 15 мая Трамп говорил, что посетит Стамбул, если возникнет такая необходимость.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных