Рубио затруднился назвать сроки и место проведения встречи Путина и Трампа

По словам заместителя помощника президента США Себастьяна Горки, сделка по урегулированию на Украине, на подписании которой будут присутствовать как Путин, так и Трамп, ожидается в ближайшем будущем. 15 мая Трамп заявлял, что в вопросе украинского урегулирования «ничего не произойдет», пока он не проведет встречу с президентом РФ. Днем ранее, 14 мая, американский лидер допускал возможность встречи с Путиным в Стамбуле, если Путин решит поехать туда. Reuters позже писало, что Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах. 15 мая Трамп говорил, что посетит Стамбул, если возникнет такая необходимость.