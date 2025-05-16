Белый дом ожидает скорого соглашения по Украине с участием Путина и Трампа

«В конечном счете, финальное урегулирование произойдет при участии моего начальника, президента Трампа, который будет лично завершать сделку, – сказал Горка изданию Politico. – Все сделки зависят от правильного момента. Когда время придет, президент окажется в одной комнате с Путиным, но я ожидаю, что это случится уже очень скоро».