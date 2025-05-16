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Белый дом ожидает скорого соглашения по Украине с участием Путина и Трампа

Ведомости

Сделка по прекращению конфликта на Украине, на подписании которой будут присутствовать как президент России Владимир Путин, так и лидер США Дональд Трамп, ожидается в ближайшем будущем, заявил заместитель помощника американского президента Себастьян Горка.

«В конечном счете, финальное урегулирование произойдет при участии моего начальника, президента Трампа, который будет лично завершать сделку, – сказал Горка изданию Politico. – Все сделки зависят от правильного момента. Когда время придет, президент окажется в одной комнате с Путиным, но я ожидаю, что это случится уже очень скоро».

Горка подчеркнул важность того, чтобы все стороны оставались гибкими и готовыми к компромиссам.

«Но можете быть уверены, что когда будет поставлена финальная подпись, именно президент Трамп – человек, стоящий за искусством сделки – завершит это соглашение», – добавил он.

15 мая Трамп сказал, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине «ничего не произойдет», пока он не проведет встречу с президентом России.

14 мая Трамп говорил, что допускает возможность встречи с Путиным в Стамбуле, если российский лидер решит туда поехать. Позже агентство Reuters сообщало, что глава США не поедет в Турцию для участия в переговорах. 15 мая Трамп заявил, что посетит Стамбул, если будет такая необходимость.

В Стамбуле 16 мая пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции.

Первые с 2022 г. прямые переговоры между Россией и Украиной планировались на 15 мая в Стамбуле. 11 мая Путин предложил их провести. Президент Украины Владимир Зеленский согласился приехать в Турцию для переговоров, призвав к этому и Путина.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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