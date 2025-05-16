Путин может провести международный телефонный разговор 16 мая

Прямые переговоры между Россией и Украиной пройдут 16 мая в Стамбуле. Они должны были начаться с 12:30 по местному времени (совпадает с мск). Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров.