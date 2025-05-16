Путин может провести международный телефонный разговор 16 мая
Президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор 16 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он не уточнил, с кем именно может переговорить президент.
В середине дня Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. А также президента ожидает ряд непубличных встреч.
Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза Путин провел 25 апреля. Тогда участники мероприятия обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса РФ.
Прямые переговоры между Россией и Украиной пройдут 16 мая в Стамбуле. Они должны были начаться с 12:30 по местному времени (совпадает с мск). Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров.
Ранее Песков заявлял, что Путину доложат о проведенных переговорах «как потребуется».