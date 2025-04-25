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Путин обсудил с Совбезом развитие ОПК

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, сообщили в Кремле.

«У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса», – заявил глава государства, открывая совещание.

Далее слово было передано для доклада министру промышленности и торговли Антону Алиханову и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

23 апреля Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. На нем президент отметил, что практически все российские оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в 2024 г. полностью, качественно и в установленные сроки. По некоторым видам вооружений зафиксировано даже опережение графика. Путин подчеркнул необходимость тщательного анализа выполнения поручений по поставкам самых востребованных образцов вооружений, техники и средств поражения.

Сообщалось, что в войска поступило свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Особое внимание президент уделил теме беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, на вооружение уже поставлено более 1,5 млн дронов различных типов. Ежедневно на передовую отправлялось около 4000 FPV-дронов, однако их количества до сих пор недостаточно. Президент сообщил, что работа над решением этого вопроса ведется ежедневно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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