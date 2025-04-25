Путин обсудил с Совбезом развитие ОПК

Сообщалось, что в войска поступило свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Особое внимание президент уделил теме беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, на вооружение уже поставлено более 1,5 млн дронов различных типов. Ежедневно на передовую отправлялось около 4000 FPV-дронов, однако их количества до сих пор недостаточно. Президент сообщил, что работа над решением этого вопроса ведется ежедневно.