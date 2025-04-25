Путин обсудил с Совбезом развитие ОПК
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, сообщили в Кремле.
«У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса», – заявил глава государства, открывая совещание.
Далее слово было передано для доклада министру промышленности и торговли Антону Алиханову и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.
23 апреля Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. На нем президент отметил, что практически все российские оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в 2024 г. полностью, качественно и в установленные сроки. По некоторым видам вооружений зафиксировано даже опережение графика. Путин подчеркнул необходимость тщательного анализа выполнения поручений по поставкам самых востребованных образцов вооружений, техники и средств поражения.
Сообщалось, что в войска поступило свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Особое внимание президент уделил теме беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, на вооружение уже поставлено более 1,5 млн дронов различных типов. Ежедневно на передовую отправлялось около 4000 FPV-дронов, однако их количества до сих пор недостаточно. Президент сообщил, что работа над решением этого вопроса ведется ежедневно.