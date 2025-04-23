Путин провел заседание военно-промышленной комиссии

Практически все российские оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа полностью, качественно и в срок в 2024 г. При этом по некоторым видам вооружений фиксировалось опережение графика, отметил президент России Владимир Путин, открывая заседание военно-промышленной комиссии. По его словам, необходимо проанализировать выполнение поручений и указаний по поставкам самых востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения. Речь не только о подразделениях, участвующих в спецоперации, но и в целом об армии и флоте.