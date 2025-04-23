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/ Политика

Путин провел заседание военно-промышленной комиссии

Темами стали поставки вооружений и работа ОПК на современном этапе и в перспективе
Инна Шульгина
Гавриил Григоров / РИА Новости
Гавриил Григоров / РИА Новости

Практически все российские оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа полностью, качественно и в срок в 2024 г. При этом по некоторым видам вооружений фиксировалось опережение графика, отметил президент России Владимир Путин, открывая заседание военно-промышленной комиссии. По его словам, необходимо проанализировать выполнение поручений и указаний по поставкам самых востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения. Речь не только о подразделениях, участвующих в спецоперации, но и в целом об армии и флоте.

Выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы вырос более, чем в два раза, отметил президент. В войска поступило более 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Путин также сообщил о поставке свыше 1,5 млн беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных типов. Каждый день на передовую отправляли приблизительно 4000 FPV-дронов, но, по словам Путина, их до сих пор не хватает. Работа над решением этого вопроса ведется ежедневно.

Глава государства отметил быстрое совершенствование образцов, наиболее необходимых фронту. В частности, достичь высокой технологической динамики отечественных производств позволила обратная связь с передовой. Путин обратил внимание на масштабность стоящих перед страной задач и вызовов, в том числе с учетом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, участниками которой стали свыше 400 предприятий. Путин подчеркнул, что российский опыт спецоперации изучат все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений и высокотехнологичные компании. Москва должна «быть на шаг впереди», отметил президент.

По словам Путина, важно и впредь «без бюрократических проволочек» эффективно адаптировать вооружения и технику к быстро меняющимся формам и методам ведения боевых действий. У России для этого есть все возможности. Учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава необходимо обновлять с учетом опыта боевых действий. В серьезной проработке нуждаются боевые уставы cухопутных войск: эти процессы должны проводиться одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом.

Важно максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, прогнозировать возможный характер потенциальных конфликтов. Путин обратил внимание на значимость ускорения производства робототехнических комплексов и попросил уделить особое внимание безэкипажным катерам и другим морским системам. Актуально и развитие лазерных комплексов для поражения различных целей – беспилотников, а в перспективе самолетов, ракет и др. Путин отметил, что в России есть определенные практические наработки в этой области.

«…нужно обязательно развивать все то, что является перспективным, и все то, что сегодня даже не обсуждается. В наших научных центрах, в КБ [конструкторских бюро], в институтах над этим работают, задумываются и предлагают», – сказал президент.

Путин также упомянул о необходимости в сроки сформировать орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это нужно для ведения всех видов разведки и обеспечения устойчивой непрерывной связи в закрытом сегменте. Формирование группировки позволит завершить создание современной системы управления войсками в режиме реального времени.

По словам верховного главнокомандующего, нужно также активизировать выпуск и использование защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области ИИ для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления.

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