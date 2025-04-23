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/ Политика

Путин: в войсках все еще не хватает FPV-дронов

Ведомости

В войсках на линии боевого соприкосновения не хватает дронов, управляемых по системе FPV, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле. И я уверен, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в данном случае этих дронов, будут, безусловно, выполнены», – сказал Путин, добавив, что эта технология на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха.

Президент отметил, что самые востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются. В том числе развиваются средства противодействия противнику. Высокая технологическая динамика производства военной техники достигнута благодаря обратной связи с передовой.

21 марта на сайте Кремля были опубликованы поручения президента России, по которым на создание Единой системы идентификации дронов (так называемой системы «свой-чужой») выделят средства из федерального бюджета. Системы идентификации профинансируют из денег нацпроектов «Беспилотные авиационные системы» (БАС), «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и национального проекта по развитию космической деятельности до 2030 г. Нацпроект БАС был утвержден в декабре 2023 г. с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб. Предусмотреть средства на создание системы «свой-чужой» и включить соответствующее мероприятие в нацпроекты необходимо до 1 июня 2025 г., следует из поручений Путина.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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