Путин: в войсках все еще не хватает FPV-дронов

21 марта на сайте Кремля были опубликованы поручения президента России, по которым на создание Единой системы идентификации дронов (так называемой системы «свой-чужой») выделят средства из федерального бюджета. Системы идентификации профинансируют из денег нацпроектов «Беспилотные авиационные системы» (БАС), «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и национального проекта по развитию космической деятельности до 2030 г. Нацпроект БАС был утвержден в декабре 2023 г. с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб. Предусмотреть средства на создание системы «свой-чужой» и включить соответствующее мероприятие в нацпроекты необходимо до 1 июня 2025 г., следует из поручений Путина.