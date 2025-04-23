Путин: в войсках все еще не хватает FPV-дронов
В войсках на линии боевого соприкосновения не хватает дронов, управляемых по системе FPV, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
«Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле. И я уверен, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в данном случае этих дронов, будут, безусловно, выполнены», – сказал Путин, добавив, что эта технология на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха.
Президент отметил, что самые востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются. В том числе развиваются средства противодействия противнику. Высокая технологическая динамика производства военной техники достигнута благодаря обратной связи с передовой.
21 марта на сайте Кремля были опубликованы поручения президента России, по которым на создание Единой системы идентификации дронов (так называемой системы «свой-чужой») выделят средства из федерального бюджета. Системы идентификации профинансируют из денег нацпроектов «Беспилотные авиационные системы» (БАС), «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и национального проекта по развитию космической деятельности до 2030 г. Нацпроект БАС был утвержден в декабре 2023 г. с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб. Предусмотреть средства на создание системы «свой-чужой» и включить соответствующее мероприятие в нацпроекты необходимо до 1 июня 2025 г., следует из поручений Путина.