Систему идентификации дронов «свой-чужой» профинансируют из бюджета

Следующим шагом создания в России единой системы идентификации БВС станет использование гибридных сетей связи, включающих спутниковый и наземный сегменты, рассказал гендиректор «Глонасс». Определение местоположения и идентификация дронов, по его словам, будет выполняться с помощью внешних и встроенных трекеров с интегрированной симкартой, профиль которой загружается в зашифрованном виде в память устройства. В начале июня прошлого года Райкевич говорил «Ведомостям», что беспилотники должны использовать несколько каналов – как сотовую связь, так и спутниковую. Он пояснял тогда, что 70% территории страны не покрыто сотовой связью, поэтому для контроля перемещения дронов нужны спутники.