Систему идентификации дронов «свой-чужой» профинансируют из бюджета

Систему идентификации дронов «свой-чужой» профинансируют из бюджетаВладимир Путин поручил включить ее в нацпроект по развитию беспилотников
На создание Единой системы идентификации дронов (так называемой системы «свой-чужой») выделят средства из федерального бюджета, следует поручений президента Владимира Путина, опубликованных 21 марта на сайте Кремля.
Поручения даны правительству, Роскосмосу и платформе Национальная технологическая инициатива (НТИ) по итогам совещания, состоявшегося в конце января. Создание системы идентификации профинансируют из денег нацпроектов «Беспилотные авиационные системы» (БАС), «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и национального проекта по развитию космической деятельности до 2030 г.
Ключевой для отрасли беспилотников нацпроект БАС был утвержден в декабре прошлого года с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб. Предусмотреть средства на создание системы «свой-чужой» и включить соответствующее мероприятие в нацпроекты необходимо до 1 июня 2025 г., следует из поручений Путина.
Как будут внедрять систему «свой-чужой»
О начале испытаний в 2025 г. системы идентификации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компанией «Глонасс» – оператором государственной системы «ЭРА-Глонасс» – источники говорили «Ведомостям еще в конце прошлого года (см. публикацию от 17 декабря). В феврале этого года «Глонасс» официально объявила о запуске тестирования. На первом этапе к системе подключатся производители беспилотных воздушных судов (БВС) «Аэромакс», «Летающие машины Тюринга», «Дрон солюшнс» и др. По словам представителя «Глонасс», пока компания проводит мероприятия в рамках тестирования системы за свой счет. Сколько на это потрачено денег, собеседник не раскрыл.
«ЭРА-Глонасс» полностью готова выполнить функцию единой системы идентификации БВС в установленные президентом сроки, заверил «Ведомости» гендиректор АО «Глонасс» Алексей Райкевич.
По его словам, в ближайший месяц «Глонасс» собирается добавить в функционал уже действующей системы «свой-чужой» обмен данными с системами контроля неба. Тестирование пройдет в Калужской области. Это позволит принудительно посадить беспилотник, если он, например, вошел в зону охраняемого объекта. Таким образом, по словам Райкевич, будут созданы предпосылки для снятия запрета на полеты гражданских БАС, которые сегодня действуют в более чем 70 субъектах Федерации.
Представитель ГТЛК, назначенной правительством единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024–2025 гг., сказал «Ведомостям», что в компании поддерживают внедрение системы, которая сможет «упорядочить воздушное пространство». К ней нужно подключать все БАС – не только новые, но и выпущенные ранее, в том числе по гражданскому госзаказу, добавил он.
Следующим шагом создания в России единой системы идентификации БВС станет использование гибридных сетей связи, включающих спутниковый и наземный сегменты, рассказал гендиректор «Глонасс». Определение местоположения и идентификация дронов, по его словам, будет выполняться с помощью внешних и встроенных трекеров с интегрированной симкартой, профиль которой загружается в зашифрованном виде в память устройства. В начале июня прошлого года Райкевич говорил «Ведомостям», что беспилотники должны использовать несколько каналов – как сотовую связь, так и спутниковую. Он пояснял тогда, что 70% территории страны не покрыто сотовой связью, поэтому для контроля перемещения дронов нужны спутники.
Из поручений президента РФ следует, что дополнительное финансирование выделят на создание низкоорбитальной группировки спутников для расширения зоны покрытия для контроля БАС. ГТЛК уже сформировала программу льготного лизинга таких спутников, заявил «Ведомостям» представитель лизинговой компании.
Что еще поручил президент
Ряд поручений Путина касаются нормативного регулирования отрасли беспилотников. В частности, до 30 апреля 2025 г. Минобороны и ФСБ совместно с региональными властями должны проработать и предложить изменения в правовые акты для уточнения полномочий органов власти по введению и снятию ограничений на полеты БАС. Также поручено проанализировать имеющиеся барьеры (запреты) по допуску граждан к управлению беспилотниками.
В числе прочих поручений президент дал указание правительству до 1 июня создать условия для локализации производства БАС и внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) в такую технику, а также установить новый класс воздушного пространства для упрощения полетов, включить в нацпроект БАС меры поддержки экспорта дронов. Кроме того, до лета правительство, «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Платформа НТИ должны разработать национальный рейтинг благоприятных условий для привлечения эксплуатантов БАС.
Есть в поручениях пункт про обеспечение отрасли беспилотников кадрами. Платформе НТИ нужно предусмотреть меры по повышению качества подготовки соответствующих специалистов. Также к 15 июня правительству совместно с правительством Самарской области необходимо проработать вопрос формирования в регионе центра по развитию беспилотной авиации и созданию первого в РФ института беспилотной авиации на базе «Тольяттинского госуниверситета». Отдельно глава государства обратил внимание на развитие компонентов для БПЛА. В частности, он поручил предусмотреть госфинансирование для серийного производства накопителей энергии.
Реакция рынка
Системы идентификации БАС являются приоритетным направлением для развития рынка беспилотников, считает директор компании «Летающие грузовики» Антон Блик. Их внедрение, по его словам, позволит снять регуляторные барьеры, упростит управление отраслью и даст больше свободы в части гражданского применения дронов.
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко отмечает два важных фактора для отрасли: развитие инфраструктуры для управления дронами и появление нового класса воздушного пространства. Первый влияет на масштаб применения дронов: «Развитие инфраструктуры позволит использовать дроны вне зоны видимости и в тех частях страны, где нет устойчивой наземной связи». Второй, по его словам, позволит снизить административную нагрузку на пользователей дронов – им придется оформлять меньше бумаг для каждого полета БАС. Поручения напрямую влияют на развитие отрасли – например, «открытие» неба, указывает директор компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков.
Гендиректор «Флай дрон» Никита Данилов считает, что названные выше изменения позволят «включить зеленый свет» для беспилотников во многих регионах, где в последние несколько лет полеты дронов запрещены.
А национальный рейтинг регионов по степени использования БВС, по мнению Варятченко, должен подстегнуть местных чиновников более активно развивать беспилотные услуги. Важнейшее направление развития отрасли – обеспечение роста рынка услуг с использованием БАС в сферах мониторинга местности, логистики, в сельском хозяйстве, соглашается заместитель гендиректора НИЦ «Аэроскрипт» (разработчик отечественной платформы для БАС «Небосвод») Андрей Яблоков.
Рыночный заказ на БАС, по словам Блика из компании «Летающие грузовики», позволит обеспечить долгосрочность планов для разработчиков, производителей и эксплуатантов. Отрасли крайне необходимы условия для ускоренного внедрения отечественных технологий и обеспечение их конкурентоспособности на глобальном рынке, добавляет гендиректор компании «Курсир» Виталий Муниров.
Гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко отметил, что наряду с другими поручениями президента считает важным поддержку проектов компании по производству накопителей энергии и внедрению технологических решений на основе ИИ. Важно указание на развитие инфраструктуры, включая испытательные полигоны и центры подготовки специалистов, что создает фундамент для долгосрочного роста отрасли, добавляет Муниров.