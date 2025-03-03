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Эксперименты с полетами дронов в пяти регионах не заработали

Основные проблемы – отсутствие интереса заказчиков, работа РЭБ и недостатки в организации
Анна Устинова
Таисия Воронцова / ТАСС
Таисия Воронцова / ТАСС

Минэкономразвития приняло решение о закрытии экспериментально-правового режима (ЭПР) по тестированию дронов в Томской области. Это первый ЭПР, по которому было принято подобное решение. Помимо того, неэффективными оказались ЭПР в Москве, Иннополисе, Башкирии и Ненецком АО: за время их проведения не было сделано ни одного беспилотного полета. Эти данные привел директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин 25 февраля на круглом столе в Совете Федерации, посвященном правовому регулированию функционирования беспилотных транспортных средств.

Сейчас в РФ действует 10 ЭПР в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Они создают исключения в правовом поле, которые помогают провести тестирования и получить протоколы испытаний. Режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного нового регулирования, а затем ввести его в законодательство с учетом всех замечаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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