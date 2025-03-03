Эксперименты с полетами дронов в пяти регионах не заработали

Эксперименты с полетами дронов в пяти регионах не заработалиОсновные проблемы – отсутствие интереса заказчиков, работа РЭБ и недостатки в организации
Минэкономразвития приняло решение о закрытии экспериментально-правового режима (ЭПР) по тестированию дронов в Томской области. Это первый ЭПР, по которому было принято подобное решение. Помимо того, неэффективными оказались ЭПР в Москве, Иннополисе, Башкирии и Ненецком АО: за время их проведения не было сделано ни одного беспилотного полета. Эти данные привел директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин 25 февраля на круглом столе в Совете Федерации, посвященном правовому регулированию функционирования беспилотных транспортных средств.
Сейчас в РФ действует 10 ЭПР в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Они создают исключения в правовом поле, которые помогают провести тестирования и получить протоколы испытаний. Режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного нового регулирования, а затем ввести его в законодательство с учетом всех замечаний.