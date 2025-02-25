Система «ЭРА-Глонасс» начнет определять нетипичное поведение беспилотников

АО «Глонасс» запустило систему идентификации дронов на основе государственной информационной системы (ГИС) «ЭРА-Глонасс», которая позволит принудительно прерывать полеты беспилотников-нарушителей. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Алексей Райкевич. В случае обнаружения легальных беспилотных воздушных судов (БВС) в зоне защищенных объектов такая система сможет перехватить управление и посадить их на землю.