Система «ЭРА-Глонасс» начнет определять нетипичное поведение беспилотников

Система «ЭРА-Глонасс» начнет определять нетипичное поведение беспилотниковЛегальные дроны будут принудительно сажать, а нелегальные – сбивать в полете
АО «Глонасс» запустило систему идентификации дронов на основе государственной информационной системы (ГИС) «ЭРА-Глонасс», которая позволит принудительно прерывать полеты беспилотников-нарушителей. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Алексей Райкевич. В случае обнаружения легальных беспилотных воздушных судов (БВС) в зоне защищенных объектов такая система сможет перехватить управление и посадить их на землю.
О том, что АО «Глонасс» (оператор «ЭРА-Глонасс») разрабатывает подобную систему, источники «Ведомостей» рассказывали в декабре 2024 г. Теперь компания начала ее полномасштабное тестирование.
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