В Приморье представили нового врио губернатора
В здании правительства Приморья прошла церемония представления врио губернатора Константина Шестакова. Об этом сообщила депутат заксобрания Надежда Тетелюева. Шестакова представил его предшественник на посту – вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олег Кожемяко. В своей приветственной речи Шестаков отметил, что продолжит работу Кожемяко.
22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Шестакова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Ранее он был мэром Владивостока.
Шестакову 44 года. Он родился во Владивостоке. Закончил Дальневосточный госуниверситет по специальности «мировая экономика», а затем Дальневосточный федеральный университет по специальности «юриспруденция». Свою трудовую деятельность он начал со сферы туризма. Затем перешел на работу в администрацию Владивостока. С 2010 г. занимал разные должности в администрации Приморского края. В 2014 г. возглавил департамент туризма Приморского края. А в 2019 г. был назначен на должность врио вице-губернатора региона.
В 2020–2021 гг. занимал должность зампреда правительства Приморского края, курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества. В июле 2021 г. стал главой Владивостока, вновь переизбран на эту должность в июле 2026 г.
Кожемяко 22 октября был назначен заместителем председателя правительства – полномочным представителем президента в ДФО.