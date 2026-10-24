Посадка вслепую и дети за штурвалом: самые нелепые причины авиакатастроф

Первоначальный маршрут вел на юг от Токио в направлении острова Идзуосима, а затем по международной воздушной трассе на Гонконг. Траектория этого полета должна была пролегать на высоте 9400 м над океаном, примерно в 100–110 км к юго-востоку от Фудзиямы, оставляя гору далеко по правому борту. На такой высоте разреженный воздух стабилен, а самолет находится в полной безопасности от любых завихрений, создаваемых рельефом земли. Изменив первоначальный план на новый, Добсон направил лайнер на запад – прямо к Фудзи, планируя облететь ее справа на расстоянии пары десятков километров от вершины и на высоте около 4500–5000 м.