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В Ростовской области мужчина пострадал в результате атаки украинских БПЛА

Ася Султанова

Мужчина пострадал в Миллеровском районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Его отвезли в больницу, где оказали необходимую медпомощь. Госпитализация не потребовалась.

В Мясниковском районе аварийные бригады в хуторе Калинин переключили электроснабжение на другую подстанцию без потери мощности. Энергоснабжение домов восстанавливается. Трансформаторная станция была поврждена после падения обломков БПЛА. Без света остались 172 частных дома. 

В ночь на 24 октября средства ПВО уничтожили и подавили более 80 БПЛА над Ростовской областью. В Ростове обломки дрона упали на территорию филиала «Ростовпассажиртранса». Был поврежден 21 автобус, а также крыша и остекление здания техобслуживания.  Атака затронула Ростов-на-Дону, Таганрог и девять районов области.

В ночь с 23 на 24 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 616 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.

В результате атаки ВСУ без электричества временно остался Севастополь.

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