В Ростовской области мужчина пострадал в результате атаки украинских БПЛА
Мужчина пострадал в Миллеровском районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Его отвезли в больницу, где оказали необходимую медпомощь. Госпитализация не потребовалась.
В Мясниковском районе аварийные бригады в хуторе Калинин переключили электроснабжение на другую подстанцию без потери мощности. Энергоснабжение домов восстанавливается. Трансформаторная станция была поврждена после падения обломков БПЛА. Без света остались 172 частных дома.
В ночь на 24 октября средства ПВО уничтожили и подавили более 80 БПЛА над Ростовской областью. В Ростове обломки дрона упали на территорию филиала «Ростовпассажиртранса». Был поврежден 21 автобус, а также крыша и остекление здания техобслуживания. Атака затронула Ростов-на-Дону, Таганрог и девять районов области.
В ночь с 23 на 24 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 616 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.
В результате атаки ВСУ без электричества временно остался Севастополь.