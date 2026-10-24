В Ростовской области мужчина пострадал в результате атаки украинских БПЛА

В ночь на 24 октября средства ПВО уничтожили и подавили более 80 БПЛА над Ростовской областью. В Ростове обломки дрона упали на территорию филиала «Ростовпассажиртранса». Был поврежден 21 автобус, а также крыша и остекление здания техобслуживания. Атака затронула Ростов-на-Дону, Таганрог и девять районов области.