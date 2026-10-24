Французский боец MMA Пенго Боссио Ванги погиб во время стрельбы под Парижем

23 октября в результате стрельбы в городе Трапп один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщило AFP. По данным французских СМИ, стрельба произошла около 10:30 по местному времени в Траппе и соседнем городе Ла-Верьер. Подозреваемого задержали в коммуне Куаньер. Мотивы его действий пока неизвестны.