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Французский боец MMA Пенго Боссио Ванги погиб во время стрельбы под Парижем

Ася Султанова

26-летний боец-любитель ММА Пенго Боссио Ванги был убит в ходе стрельбы в городе Трапп в пригороде Парижа. Об этом сообщил бывший клуб спортсмена Atch Academy в соцсети X.

Как пишет 20 minutes, Пенго Боссио Ванги выступал в полусредней и средней весовых категориях, его любительский рекорд – три победы и четыре поражения.

23 октября в результате стрельбы в городе Трапп один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщило AFP. По данным французских СМИ, стрельба произошла около 10:30 по местному времени в Траппе и соседнем городе Ла-Верьер. Подозреваемого задержали в коммуне Куаньер. Мотивы его действий пока неизвестны.

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