Французский боец MMA Пенго Боссио Ванги погиб во время стрельбы под Парижем
26-летний боец-любитель ММА Пенго Боссио Ванги был убит в ходе стрельбы в городе Трапп в пригороде Парижа. Об этом сообщил бывший клуб спортсмена Atch Academy в соцсети X.
Как пишет 20 minutes, Пенго Боссио Ванги выступал в полусредней и средней весовых категориях, его любительский рекорд – три победы и четыре поражения.
23 октября в результате стрельбы в городе Трапп один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщило AFP. По данным французских СМИ, стрельба произошла около 10:30 по местному времени в Траппе и соседнем городе Ла-Верьер. Подозреваемого задержали в коммуне Куаньер. Мотивы его действий пока неизвестны.