Новички Белого дома: правительство Мишустина в цифрах и графиках

На этой неделе были внесены и утверждены кадровые изменения в правительстве РФ, предложенные премьером Михаилом Мишустиным. Антон Силуанов в дополнение к должности министра финансов получил полномочия вице-премьера, его бывший заместитель Ирина Окладникова возглавила аппарат кабмина, а Андрей Никитин занял кресло зампредседателя, курирующего транспортную отрасль. Губернатор Приморья Олег Кожемяко был назначен вице-премьером – полпредом президента на Дальнем Востоке, тогда как экс-руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сменил Никитина на посту главы Минтранса. Подробнее о том, как менялись последние два состава федерального правительства, – в графиках «Ведомостей».