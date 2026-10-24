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Главная / Политика /

Новички Белого дома: правительство Мишустина в цифрах и графиках

Четверть действующего состава кабмина была назначена в течение последних трех лет
Денис Куренев
Ирина Окладникова во время утверждения ее кандидатуры на пост главы аппарата правительства депутатами Госдумы.
Ирина Окладникова во время утверждения ее кандидатуры на пост главы аппарата правительства депутатами Госдумы. / Пресс-служба ГД РФ

На этой неделе были внесены и утверждены кадровые изменения в правительстве РФ, предложенные премьером Михаилом Мишустиным. Антон Силуанов в дополнение к должности министра финансов получил полномочия вице-премьера, его бывший заместитель Ирина Окладникова возглавила аппарат кабмина, а Андрей Никитин занял кресло зампредседателя, курирующего транспортную отрасль. Губернатор Приморья Олег Кожемяко был назначен вице-премьером – полпредом президента на Дальнем Востоке, тогда как экс-руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сменил Никитина на посту главы Минтранса. Подробнее о том, как менялись последние два состава федерального правительства, – в графиках «Ведомостей».

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