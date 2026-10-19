Что известно о возможном витке карьеры Дмитрия Григоренко

Вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко покидает свой пост и может перейти на работу в «Сбер» на позицию заместителя председателя правления. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к администрации президента, и топ-менеджер одного из крупных интеграторов, который слышал об этом от собеседника в банке. Один из собеседников допустил, что чиновник замкнет на себе всю цифровую повестку, а в его подчинении окажутся старшие вице-президенты Андрей Белевцев и Кирилл Меньшов. О возможном переходе Григоренко в «Сбер» писал также РБК со ссылкой на свои источники.