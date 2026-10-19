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Главная / Технологии /

Что известно о возможном витке карьеры Дмитрия Григоренко

Бывшему куратору ИИ в правительстве пророчат кресло заместителя Грефа и руководство микроэлектроникой
Илья Склюев
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко покидает свой пост и может перейти на работу в «Сбер» на позицию заместителя председателя правления. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к администрации президента, и топ-менеджер одного из крупных интеграторов, который слышал об этом от собеседника в банке. Один из собеседников допустил, что чиновник замкнет на себе всю цифровую повестку, а в его подчинении окажутся старшие вице-президенты Андрей Белевцев и Кирилл Меньшов. О возможном переходе Григоренко в «Сбер» писал также РБК со ссылкой на свои источники.

В мае 2024 г. «Сбер» разделил технологическое направление на два блока. Белевцев возглавил блок «Технологическое развитие»: он должен заниматься созданием платформы с искусственным интеллектом (ИИ) и развитием продуктов на базе ИИ. Блок «Технологии» возглавил Меньшов, задачами которого банк называл обеспечение технологического фундамента для сервисов «Сбера» и трансформацию IT-ландшафта. Белевцев публично представлял ИИ-проекты на базе нейросети GigaChat и других разработок компании. Меньшов взял на себя развитие IT-экосистемы банка и внедрение цифровых сервисов.

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