Что известно о возможном витке карьеры Дмитрия Григоренко

Что известно о возможном витке карьеры Дмитрия ГригоренкоБывшему куратору ИИ в правительстве пророчат кресло заместителя Грефа и руководство микроэлектроникой
Вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко покидает свой пост и может перейти на работу в «Сбер» на позицию заместителя председателя правления. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к администрации президента, и топ-менеджер одного из крупных интеграторов, который слышал об этом от собеседника в банке. Один из собеседников допустил, что чиновник замкнет на себе всю цифровую повестку, а в его подчинении окажутся старшие вице-президенты Андрей Белевцев и Кирилл Меньшов. О возможном переходе Григоренко в «Сбер» писал также РБК со ссылкой на свои источники.
В мае 2024 г. «Сбер» разделил технологическое направление на два блока. Белевцев возглавил блок «Технологическое развитие»: он должен заниматься созданием платформы с искусственным интеллектом (ИИ) и развитием продуктов на базе ИИ. Блок «Технологии» возглавил Меньшов, задачами которого банк называл обеспечение технологического фундамента для сервисов «Сбера» и трансформацию IT-ландшафта. Белевцев публично представлял ИИ-проекты на базе нейросети GigaChat и других разработок компании. Меньшов взял на себя развитие IT-экосистемы банка и внедрение цифровых сервисов.