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В России начнут тестировать систему «свой-чужой» для дронов

Проект может стать шагом к массовому запуску полетов гражданских беспилотников в стране
Светлана Афонина
Анна Устинова
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Оператор государственной информационной системы «ЭРА-Глонасс» – АО «Глонасс» – в 2025 г. начнет испытания системы идентификации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ведомостям» сообщил источник из числа организаторов испытаний и подтвердили представитель «Глонасс» и пресс-служба правительства Калужской области, где пройдут тесты.

В рамках пилотного проекта, по словам представителя АО «Глонасс», систему протестируют при одновременном полете нескольких десятков дронов в небе. Эта система впервые объединит 7–8 технологий российских компаний, которые раньше тестировались по отдельности, пояснил он. Например, спутниковый трекер для установки на беспилотники разработал Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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