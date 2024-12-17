В России начнут тестировать систему «свой-чужой» для дронов

В России начнут тестировать систему «свой-чужой» для дроновПроект может стать шагом к массовому запуску полетов гражданских беспилотников в стране
Оператор государственной информационной системы «ЭРА-Глонасс» – АО «Глонасс» – в 2025 г. начнет испытания системы идентификации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ведомостям» сообщил источник из числа организаторов испытаний и подтвердили представитель «Глонасс» и пресс-служба правительства Калужской области, где пройдут тесты.
В рамках пилотного проекта, по словам представителя АО «Глонасс», систему протестируют при одновременном полете нескольких десятков дронов в небе. Эта система впервые объединит 7–8 технологий российских компаний, которые раньше тестировались по отдельности, пояснил он. Например, спутниковый трекер для установки на беспилотники разработал Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ).