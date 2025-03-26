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Минпромторг предложил проработать компьютерную игру про роль дронов в СВО

Разработка симулятора может стоить от 1 млрд до 5 млрд рублей
Анна Устинова

В России хотят создать компьютерную игру, посвященную применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в СВО. С просьбой поделиться своими предложениями министр промышленности и торговли Антон Алиханов обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву и мэру Москвы Сергею Собянину, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Минпромторгу. Эту информацию подтвердил и второй собеседник, близкий к этому министерству.

Представить соответствующие предложения необходимо до 15 апреля 2025 г., говорит один из собеседников, близкий к Минпромторгу. По его словам, поручение министра было дано 11 марта по итогам прошедшего в середине февраля 2025 г. совещания с участием профильных министерств – участников нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС) и ключевых игроков рынка. На основе предложений отрасли должна появиться и дорожная карта по развитию экспортного потенциала российских БПЛА, пояснил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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