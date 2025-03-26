Минпромторг предложил проработать компьютерную игру про роль дронов в СВО

Минпромторг предложил проработать компьютерную игру про роль дронов в СВОРазработка симулятора может стоить от 1 млрд до 5 млрд рублей
В России хотят создать компьютерную игру, посвященную применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в СВО. С просьбой поделиться своими предложениями министр промышленности и торговли Антон Алиханов обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву и мэру Москвы Сергею Собянину, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Минпромторгу. Эту информацию подтвердил и второй собеседник, близкий к этому министерству.
Представить соответствующие предложения необходимо до 15 апреля 2025 г., говорит один из собеседников, близкий к Минпромторгу. По его словам, поручение министра было дано 11 марта по итогам прошедшего в середине февраля 2025 г. совещания с участием профильных министерств – участников нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС) и ключевых игроков рынка. На основе предложений отрасли должна появиться и дорожная карта по развитию экспортного потенциала российских БПЛА, пояснил собеседник.