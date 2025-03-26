Минпромторг предложил проработать компьютерную игру про роль дронов в СВО

Представить соответствующие предложения необходимо до 15 апреля 2025 г., говорит один из собеседников, близкий к Минпромторгу. По его словам, поручение министра было дано 11 марта по итогам прошедшего в середине февраля 2025 г. совещания с участием профильных министерств – участников нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС) и ключевых игроков рынка. На основе предложений отрасли должна появиться и дорожная карта по развитию экспортного потенциала российских БПЛА, пояснил собеседник.