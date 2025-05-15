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Трамп не разочарован уровнем делегации России на переговорах в Стамбуле

Трамп: ничего не произойдет до моей встречи с Путиным
Ведомости

Президент США Дональд Трамп не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом он заявил журналистам на борту самолета перед вылетом в ОАЭ.

Трамп добавил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине «ничего не произойдет», пока он не проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Очевидно, что он собирался поехать, думая, что и я собираюсь поехать. Но он не поехал, поскольку меня там нет», – отметил президент США.

15 мая в Стамбуле должны пройти первые за три года прямые переговоры России и Украины. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на встречу, призвав к этому и Путина. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 мая заявил, что российский лидер не планирует поездку в Стамбул.

В состав делегации России вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украину, по данным СМИ, будут представлять глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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