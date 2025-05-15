Трамп не разочарован уровнем делегации России на переговорах в Стамбуле

Трамп не разочарован уровнем делегации России на переговорах в СтамбулеТрамп: ничего не произойдет до моей встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом он заявил журналистам на борту самолета перед вылетом в ОАЭ.
Трамп добавил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине «ничего не произойдет», пока он не проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Очевидно, что он собирался поехать, думая, что и я собираюсь поехать. Но он не поехал, поскольку меня там нет», – отметил президент США.
15 мая в Стамбуле должны пройти первые за три года прямые переговоры России и Украины. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на встречу, призвав к этому и Путина. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 мая заявил, что российский лидер не планирует поездку в Стамбул.
В состав делегации России вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украину, по данным СМИ, будут представлять глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.