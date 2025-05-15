Трамп не разочарован уровнем делегации России на переговорах в Стамбуле

15 мая в Стамбуле должны пройти первые за три года прямые переговоры России и Украины. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на встречу, призвав к этому и Путина. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 мая заявил, что российский лидер не планирует поездку в Стамбул.