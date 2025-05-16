Как на переговоры в Стамбуле отреагировали лидеры стран Европы

Мы с президентом Украины Владимиром Зеленским согласны с тем, что у России была хорошая возможность провести переговоры по мирному соглашению при соглашении о прекращении огня на этой неделе. Мы очень разочарованы тем, что этого не произошло. Мы снова поговорили с президентом Трампом. Мы продолжим помогать Украине положить конец конфликту. Мы не сдадимся.