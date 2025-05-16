Как на переговоры в Стамбуле отреагировали лидеры стран Европы

Как на переговоры в Стамбуле отреагировали лидеры стран ЕвропыПолитики критикуют отказ от прекращения огня и выражают поддержку Украине
16 мая в турецком Стамбуле состоялись переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г., когда процесс покинул Киев. Стороны по итогам встречи подтвердили подготовку к обмену военнопленными по формуле «1000 на 1000» и анонсировали следующий раунд переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились представить свое видение прекращения огня, а Киев запросил встречу лидеров двух стран. По его словам, российская сторона удовлетворена результатом.
В тот же день в албанской столице Тиране проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), куда прибыли лидеры стран Европы и президент Украины Владимир Зеленский. На нем состоялся телефонный разговор лидеров Великобритании, Германии, Франции, Польши и Украины с президентом США Дональдом Трампом.
«Ведомости» собрали реакцию европейских лидеров на прошедшие переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле.
Русские в Стамбуле де-факто прервали переговоры и отказались прекратить огонь. Пора усилить давление.
Люди на Украине и во всем мире заплатили цену за «агрессию» президента РФ Владимира Путина, теперь ему придется заплатить цену за то, что он избегает мира. Я не допущу, чтобы Россия откладывала прекращение огня. Великобритания всегда будет на стороне Украины.
Мы с президентом Украины Владимиром Зеленским согласны с тем, что у России была хорошая возможность провести переговоры по мирному соглашению при соглашении о прекращении огня на этой неделе. Мы очень разочарованы тем, что этого не произошло. Мы снова поговорили с президентом Трампом. Мы продолжим помогать Украине положить конец конфликту. Мы не сдадимся.
Президент Путин в очередной раз отказывается отреагировать на предложение о безоговорочном прекращении огня, выдвинутое американцами и поддержанное Украиной и европейцами. Отвергая прекращение огня и диалог с Украиной, Россия показывает, что не хочет мира и просто пытается выиграть время, продолжая бои. Мы продолжим координировать свои действия с нашими европейскими партнерами, Соединенными Штатами для определения единого ответа.
Венгрия и венгерский народ имеют право самостоятельно решать, хотят ли они объединяться с Украиной.
Мы прилагаем все усилия для решения проблемы. При этом нашим приоритетом является всеобъемлющее прекращение огня. Учитывая деликатность процесса, крайне важно поощрять стороны [к диалогу и решению] без навязывания и оказания на них какого-либо давления. Это крайне важно для достижения справедливого и прочного мира.