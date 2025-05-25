ВС РФ ударили высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

Ночью 25 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 110 беспилотников ВСУ. Как сообщило Минобороны, 16 БПЛА сбили над Тульской областью. В Брянской и Калужской областях нейтрализовали по 14 дронов, в Московском регионе и Тверской области – по 13, в Белгородской и Курской областях – по 10. Над Орловской областью уничтожили восемь беспилотников, над Крымом – семь, над Смоленской областью – два. По одному БПЛА сбили над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.