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ВС РФ ударили высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

Ведомости

В ночь на 25 мая российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, указанные предприятия выпускают для вооруженных сил Украины (ВСУ) компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА. Цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. В Минобороны уточнили, что силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотников самолетного типа.

Ночью 25 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 110 беспилотников ВСУ. Как сообщило Минобороны, 16 БПЛА сбили над Тульской областью. В Брянской и Калужской областях нейтрализовали по 14 дронов, в Московском регионе и Тверской области – по 13, в Белгородской и Курской областях – по 10. Над Орловской областью уничтожили восемь беспилотников, над Крымом – семь, над Смоленской областью – два. По одному БПЛА сбили над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

23 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия жестко ответит на массированные удары по мирным городам. Он обратил внимание, что Украина наносит удары с использованием западного вооружения. По мнению Володина, такие действия являются террористическими актами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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